Wenn Stimmen im Kopf spuken

Es begann während ihres Psychologiestudiums in Wien. "Ich war 21, und auf einmal waren da unterschiedliche Stimmen in meinem Kopf. Anfangs konnte ich das gar nicht zuordnen und hab gedacht, es wären Botschaften aus einer anderen Welt", erzählt die heute 39-jährige Barbara Koller. "Das war wirklich beängstigend." Was das "Stimmenhören" damals ausgelöst hat, kann die Linzerin nicht genau sagen.