In den 1990er-Jahren waren HIV-Infektionen und somit auch sexuell übertragbare Krankheiten in der Öffentlichkeit sehr präsent. Seitdem die Immunschwäche-Erkrankung Aids ihren schlimmsten Schrecken verloren hat – sie verläuft heute aufgrund der Therapiemöglichkeiten nicht mehr tödlich –, ist das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung schrittweise zurückgegangen.