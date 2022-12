Wenn plötzlich ein Baby vom Himmel purzelt ...

Normalerweise haben Eltern monatelang Zeit, sich auf ihr Baby vorzubereiten, bei Luise und Gernot S. waren es nur wenige Stunden. Am Freitag kam der Anruf der Behörde, am Montag konnten sie ihre Adoptivtochter das erste Mal im Arm halten und einen Tag später – am 23. Dezember – mit nach Hause nehmen. "Es war unvergleichlich, überwältigend", erzählt die gebürtige Schleißheimerin, die in Kammern in der Steiermark lebt.