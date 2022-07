Wenn Kinder ertrinken - so leistet man Erste Hilfe

Jedes Jahr sterben in Österreich bis zu fünf Kinder durch Ertrinken. Die Zahl derer, die zwar gerettet, aber mit bleibenden Beeinträchtigungen leben müssen, ist noch wesentlich höher. "Rasches und vor allem richtiges Handeln kann im Notfall Leben retten und die Gefahr von körperlichen und geistigen Folgeschäden deutlich verringern", sagt Anästhesist und Notarzt Christian Dopler und erklärt, worauf es bei der Ersten Hilfe bei verunglückten Kleinkindern ankommt.

"Wird man Zeuge eines Badeunfalls, dann ist es wichtig, das Kind so schnell wie möglich aus dem Wasser zu retten und umgehend den Notruf 144 zu wählen. Nach der Bergung müssen Bewusstsein und Atmung kontrolliert werden. Sprechen Sie das Kind an und berühren Sie es. Versuchen Sie festzustellen, ob eine Atmung vorhanden ist", sagt der Experte vom Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.

Wird eine Atmung festgestellt, ist das Kind bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu beobachten. Ist keine Atmung vorhanden, muss unverzüglich mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden. Die Reanimation ist eine Kombination aus Beatmung und Herzdruckmassage. Bei Babys erfolgt die Sauerstoffgabe durch eine Mund-zu-Nase-Beatmung, bei Kindern ab einem Jahr durch eine Mund-zu-Mund-Beatmung. "Legen Sie das Kind auf eine harte Unterlage. Bei Kleinkindern sollte der Kopf leicht nach hinten gestreckt, bei Babys nur ein wenig nach hinten gebeugt werden", erklärt der Notarzt.

So geht Wiederbelebung

"Beatmen Sie fünf Mal in Folge, danach drücken sie 15 Mal auf die untere Hälfte des Brustbeins. Bei Babys genügt dabei der Druck mit zwei Fingern."

Anschließend an die erste Atemgabe und Herzdruckmassage erfolgt die weitere Reanimation in einem Rhythmus von zwei Mal Beatmung und 15 Mal Herzdruckmassage. "Atmen sie jeweils zirka eine Sekunde lang gleichmäßig in den Mund, sodass sich der Brustkorb sichtbar hebt. Die Wiederbelebungsmaßnahmen müssen so lange durchgeführt werden, bis das Kind Lebenszeichen von sich gibt oder bis professionelle Hilfe eingetroffen ist."

Unbedingt gut aufpassen!

Die beste Erste Hilfe ist die Prävention. Nur vorbeugende Maßnahmen können Kinder vor Unfällen schützen, sagt Dopler. "Man darf nie ihre Neugier, den Bewegungsradius und das fehlende Risikobewusstsein unterschätzen." Kinder müssten in der Nähe von Wasser, egal ob Badesee oder Planschbecken, permanent beaufsichtigt werden. Besonders Kleinkinder gehen rasch unter und ertrinken still, ohne auf sich durch schreien oder strampeln aufmerksam zu machen, erklärt der Notarzt.

Offene Wasserflächen sollten deshalb im privaten Bereich gut gesichert sein, auch eine Regenwassertonne kann zu einer tödlichen Gefahr werden. Auch bei der Verwendung von Schwimmhilfen dürfe das Kind nicht unbeobachtet bleiben, warnt Christian Dopler.

Das ist im Notfall zu tun: