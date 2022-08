Wenn Gleichbehandlung schlecht ist: Mann und Frau sind anders krank

Was die Wissenschaft schon lange bewiesen hat, findet in der Praxis immer noch zu wenig Beachtung: Frauen und Männer sind anders krank und sollten deshalb auch anders behandelt werden. Beim zweiten "JKU Medtalk" im Medloft der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz drehte sich am Mittwoch alles um Gender-Medizin.