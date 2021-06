Reisen könnte so schön sein, wenn da nicht diese Reisekrankheit wäre, die mit Schwindel, Schweißausbrüchen und Erbrechen einhergeht. Dieses auch als "Bewegungskrankheit" oder als "Kinetose" bezeichnete Leiden ist so altbekannt wie die jeweiligen Bewegungsarten – sei es in einem Fahrzeug an Land, in der Luft oder auf dem Meer, wobei die Seekrankheit am bekanntesten ist. Bei extremen Wetterbedingungen kann sie bis zu 60 Prozent einer erfahrenen Besatzung eines Schiffes betreffen.