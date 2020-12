Wenn die Luft wegbleibt: Allergie oder Coronavirus?

Bei Erkältungssymptomen denken viele derzeit an eine Infektion mit dem Coronavirus – und vergessen, dass jetzt die Hausstaubmilbenallergie Hochsaison hat. Während der Heizperiode, wenn Staub aus allen Ecken und Ritzen hochgewirbelt wird, sollte bei Niesen, Schnupfen, verstopfter Nase und Atemnot auch an eine Allergie gedacht werden.

"Es ist vor allem der Kot der für uns unsichtbaren Hausstaubmilben, der nach den Pollen auf Platz zwei der häufigsten Allergieauslöser steht", sagt Primar Peter Ostertag, Leiter der HNO-Abteilung am Krankenhaus Kufstein. "Die Hausstaubmilbenallergie zeigt sich häufig durch schlechten Schlaf, unangenehmes Halskratzen und verstärkte Hustenanfälle." Die Symptome machen sich besonders nachts und morgens unmittelbar nach dem Aufwachen bemerkbar, da die Milbe Wärme, Dunkelheit und hohe Luftfeuchtigkeit liebt und in unseren Betten dieses für sie ideale Klima vorfindet.

Startet die Heizperiode, geht’s für Allergiker aber erst so richtig los. Warum ist leicht erklärt: Die lichtscheuen Tiere vermehren sich am stärksten von Mai bis Oktober. In diesem Zeitraum legen die paarungsfreudigen Weibchen zwei bis drei Eier pro Tag – bis zum Herbst tummeln sich dann rund zwei Millionen Milben in unseren Matratzen. Wird die Luft trockener, stirbt ein Großteil der Tiere ab. Die abgestorbenen Milben und ihre Kotbällchen zerfallen und die freigesetzten Allergene werden durch die Heizungsluft aufgewirbelt. Die extrem leichten Eiweiß-Partikel schweben stundenlang in der Atemluft, werden eingeatmet und gelangen auf die Schleimhäute der Augen und Nase und auf die Haut.

Hohes Asthmarisiko

"Dauert ein Schnupfen mehrere Wochen an, dann bitte zum Arzt!", rät der HNO-Mediziner. "Verglichen mit anderen Atemwegsallergien haben Hausstaubmilbenallergiker ohnehin schon ein besonders hohes Asthmarisiko – etwa jeder vierte Hausstaubmilbenallergiker ist auch asthmakrank", warnt Ostertag. Das könne verhindert werden – durch frühzeitige Diagnose und Behandlung.

Durch einen allergologisch versierten Facharzt beziehungsweise in Allergieambulanzen in Krankenhäusern kann die Fehlsteuerung des Immunsystems mittels Haut- oder Bluttest einfach festgestellt werden. Der große Gewinn für Betroffene: Ist die Erkrankung diagnostiziert, kann durch eine zielgerichtete Therapie die Lebensqualität zum Beispiel durch eingebremste Symptome, besseren Schlaf und weniger Müdigkeit wieder gesteigert werden.

Prinzipiell gilt es, den kleinen Spinnentierchen das Leben so ungemütlich wie möglich zu machen und den Kontakt mit Hausstaub auf ein Minimum zu reduzieren. Zusätzlich helfen symptomlindernde Medikamente, die Beschwerden an Nase und Augen zu lindern. Eine weitere tragende Rolle spielt die allergen-spezifische Immuntherapie (siehe Artikel rechts). "Durch die Verabreichung von Allergenextrakten wird das Immunsystem wieder Schritt für Schritt an die Allergieauslöser gewöhnt", erklärt Ostertag.

