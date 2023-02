Wenn der Rodelspaß im Spital endet

An einem schönen Winternachmittag mit der Rodel den Berg hinunterzusausen, ist ein tolles Freizeitvergnügen für Kinder, aber auch für Erwachsene. "Was kann dabei schon passieren?", denken die meisten. "Sehr viel", warnt Primaria Johanna Berger, Leiterin der Unfallchirurgie am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl. In ihrer Abteilung werden täglich 30 bis 40 verletzte Wintersportler eingeliefert, darunter auch zahlreiche Rodler. Die Palette der Verletzungen reicht vom Klassiker, das sind Fuß- und