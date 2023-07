Wenn der Kreislauf wie die Temperaturen Achterbahn fährt: 5 Tipps, die helfen

1) Trinken, trinken, trinken Das ist natürlich kein Geheimtipp - aber einer, den man dennoch nicht oft genug wiederholen kann, weil er im Laufe des Alltags oft in Vergessenheit gerät. Und er gilt als einer der Schlüssel, um den Kreislauf in Gang zu halten. Trinken wir ausreichend Wasser, Mineralwasser, Kräutertee oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte, ist auch ausreichend Flüssigkeit in unserem System unterwegs.