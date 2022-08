Wenn Denken müde macht, liegt das am Glutamat

Bei intensiver kognitiver Arbeit über mehrere Stunden hinweg, sammle sich in einem Teil des Gehirns Glutamat an, schreibt ein französisches Forscherteam im Fachjournal "Current Biology".

Der Botenstoff Glutamat häufe sich demnach in dem Bereich des Gehirns an, der als präfrontaler Cortex bekannt ist. Dieer Bereich ist aktiv, wenn Menschen etwas planen oder komplexe Probleme lösen. Das Ansammeln des Glutamats verursache eine kognitive Ermüdung, die dazu führe, dass man sich entspannteren Tätigkeiten widme, die keine Anstrengung erfordern. Nach Angaben der Forscher zeigen die Ergebnisse, dass Denkarbeit zu einer funktionellen Gehirnveränderung führt. Dabei sei die Müdigkeit ein Mittel zum Zweck, denn sie veranlasse den Menschen dazu, zu pausieren. Die Forscher wandten für ihre Studie spezielle Verfahren an, mit denen es möglich war, die Konzentrationen spezifischer Moleküle im Gehirn einige Male am Tag zu überwachen. Ergebnis: Am Ende des Tages führte die anspruchsvolle kognitive Anstrengung zu einer höheren Glutamatkonzentration in der benannten Gehirnregion als die leichte kognitive Arbeit.