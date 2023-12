Weniger Salz senkt Blutdruck sofort

Das einfachste Gegenmittel wäre in vielen Fällen eine Verringerung der täglichen Salzaufnahme. Darauf deutet eine neue US-Studie hin. Demnach senkt eine Natriumsalzreduktion den Blutdruck schon binnen weniger Tage.

"In dieser prospektiven Studie mit einem Wechsel der Ernährung von 213 Probanden brachte eine Woche salzarme Diät im Vergleich zu einer salzreichen Ernährung eine Verringerung des systolischen Blutdrucks um acht mmHg bei wenigen unerwünschten Begleiterscheinungen. Die salzarme Ernährung ließ den Blutdruck – im Vergleich zur salzreichen Diät – bei fast 75 Prozent der Probanden sinken", schrieben Deepak Gupta von der Vanderbilt-Universität in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Statt Natriumsalz könnte man auch vermehrt Kaliumsalz zum Würzen verwenden, das keinen Blutdruck steigernden Effekt aufweise, so die Wissenschafter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper