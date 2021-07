Weniger Kopfbälle zum Schutz für Fußballspieler

So soll jeder Spieler pro Trainingswoche maximal zehn "Kopfbälle mit höherer Kraft" durchführen. "Diese Empfehlung dient dem Schutz des Spielerwohls und wird regelmäßig überprüft", teilte die Football Association gestern mit.

Gelten soll die neue Leitlinie für die ersten vier Männer-Ligen und die Frauen Championship, aber auch bei Amateuren und vor allem Jugendlichen sollen zu hohe Belastungen durch Kopfbälle vermieden werden.

Derzeit gibt es in England eine Debatte über die Langzeitfolgen des Fußballs, nachdem die Frau von Sir Bobby Charlton vergangenes Jahr öffentlich gemacht hatte, dass ihr Mann an Demenz erkrankt sei – als bereits fünfter Weltmeister von 1966. Eine Studie der Universität Glasgow hatte 2019 ergeben, dass Ex-Profis ein erhöhtes Risiko haben, an Demenz oder Parkinson zu sterben.