Weltpremiere: Einzigartige OP an Oberösterreicherin

Dieser an sich gutartige Tumor führte im Kopf zu einem unkontrollierten Knochenwachstum, das vor allem die linke Seite inklusive Auge und Sehnerv betraf. Die Frau litt an heftigen Schmerzen, erblindete am linken Auge und konnte ihren Alltag nur mit starken Schmerzmitteln halbwegs ertragen. Nun hat diese Leidensgeschichte ein Ende.

Der Oberösterreicherin konnte an der Uniklinik für Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen in Salzburg geholfen werden. Am 19. und 20. Jänner wurde eine einzigartige Operation durchgeführt. Erstmals wurden dabei zwei innovative Hightech-Systeme im OP-Saal verbunden: Das digitale Navigationssystem "Curve" der Firma Brainlab ermöglichte vor, während und nach einem chirurgischen Eingriff einen nahtlosen Zugriff auf Patientendaten, Befunde und Bilder. "Mit einem Pointer konnten wir während der Operation stets den Fortschritt der Tumorentfernung kontrollieren und benachbarte Gefäße und Nerven schonen – und das in Regionen, die nur sehr schlecht einsehbar waren", erklärt Simon Enzinger, Geschäftsführender Oberarzt der Uniklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG). Das digitale Ring-Röntgensystem "LoopX" des Salzburger Unternehmens medPhoton lieferte zudem hoch aufgelöste Bilder des Operationsgebiets bei geringer Strahlenbelastung für die Patientin.

Die Verbindung dieser modernen Technologien machte es möglich, dass die Oberösterreicherin von fünf Chirurgen gleichzeitig operiert werden konnte. Am Schädel wurden die betroffenen Bereiche operativ entfernt und zum einen durch Implantate aus Kunststoff, zum anderen durch ein Knochen- und Haupt-Transplantat ersetzt, das während der Operation aus dem Oberschenkel entnommen wurde.

Insgesamt operierte ein 19-köpfiges Team 22 Stunden lang. "Der Patientin geht es den Umständen entsprechend sehr gut", berichtet Enzinger. Man werde später so gut wie nichts mehr von dem Eingriff sehen.