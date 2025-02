Weltkrebstag: Mehr Hoffnung auf Heilung

"Sie haben Krebs": Allein im Vorjahr wurde in Oberösterreich bei mehr als 8500 Menschen diese Diagnose gestellt. So erschütternd dieser Befund für jeden einzelnen Betroffenen auch ist – es gibt Grund zur Hoffnung: Die Überlebenschancen steigen dank besserer Vorsorge und neuer Behandlungsmöglichkeiten, wie Holger Rumpold, Leiter der Hämatologie und Medizinischen Onkologie am Ordensklinikum Linz anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar analysiert.