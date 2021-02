Jährlich erkranken in Österreich etwa 42.000 Menschen an Krebs. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Bösartige Tumorerkrankungen sind nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Neue mRNA-Therapie Die Chancen, von Krebs geheilt zu werden, waren noch nie so groß wie jetzt. "Neben Operationen sowie Bestrahlungen und Chemotherapie ist die Immuntherapie ein wichtiges Standbein", sagt Primar Andreas Shamiyeh, Präsident der Krebshilfe OÖ und Vorstand am