"Virale Hepatits geht uns alle an, nicht nur Risikogruppen. Daher muss auch flächendeckend getestet werden und zwar immer wieder", sagte Angelika Widhalm, Präsidentin der Hepatitis Hilfe Österreich im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien anlässlich des bevorstehenden Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli. Sie setze sich sehr dafür ein, dass es in Zukunft niederschwellige Möglichkeiten für Testungen gibt.