Welche Zahnpasta reinigt "sehr gut"?

In einer Untersuchung von "Stiftung Warentest" schnitt der Großteil der 18 getesteten Universal-Zahnpasten positiv ab. Sie bieten Schutz vor Karies und entfernen Verfärbungen, ohne bedenkliche Inhaltsstoffe in großen Mengen zu enthalten, heißt es in der Bewertung. Sieben Produkte erhielten die Note "Sehr gut", sechs wurden mit "Gut" eingestuft, fünf schnitten mit "Befriedigend" ab – die niedrigste Note im Test.

Ganz vorn liegt den Ergebnissen der deutschen Konsumentenschützer zufolge die Zahnpasta "Complete Expert 24H Schutz" von Blend-a-med. Sie entferne Verfärbungen sehr gut – was bei Universalzahncremes keine Selbstverständlichkeit sei. Den zweiten Platz teilen sich die "Parodont Expert" von Meridol und die "Zahnfleisch Intensivpflege" von Oral-B Pro Science Advanced.

Die gute Nachricht: Fast alle Hersteller verzichten auf Titandioxid. Der Weißmacher steht im Verdacht, das Erbgut bei Verschlucken zu schädigen. Er ist EU-weit in Lebensmitteln verboten, in Kosmetika aber noch erlaubt.

