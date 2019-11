Weihnachtsbesuch kann die Darmflora schädigen

Während der Weihnachtsfeiertage verändert sich nicht nur das Ernährungsverhalten, auch die sozialen Kontakte sind anders als sonst. Das kann sich auf die körperliche und seelische Gesundheit auswirken. An den Veränderungen der Darmflora können Wissenschafter sogar erkennen, ob man die Festtage mit der eigenen Verwandtschaft oder mit den Verwandten des Ehepartners verbracht hat, das berichtet "Wissenschaft-aktuell".

Niederländische Forscher haben dafür Stuhlproben analysiert, die Testpersonen vor und nach den Feiertagen abgegeben hatten. Obwohl sie die tatsächlichen Stresswerte der Testpersonen nicht ermittelt hatten, vermuten die Forscher einen Zusammenhang zwischen sozialem Stress und verändertem Mikrobiom.

Ein mehrtägiger Besuch bei den Schwiegereltern sei für viele mit einem Anstieg des Stresslevels verbunden, der das Mikrobiom des Darms schädigen könne.

Weitere Überprüfung nötig

So verringerte sich die Zahl derselben Mikrobenarten, deren Zahl auch bei depressiven Störungen sinkt, berichten die Mediziner im "Human Microbiome Journal". Die gemessenen Effekte waren allerdings gering und traten nicht bei jedem auf.

Zur Überprüfung, so die Autoren, müssten nun in größeren Studien zusätzliche mögliche Einflussfaktoren und individuelle Unterschiede berücksichtigt werden. So gab es in dieser Studie auch einzelne Menschen, die in der eigenen Verwandtschaft offenbar erhöhtem Stress ausgesetzt waren und andere, deren Stresslevel bei den Schwiegereltern kaum stieg.