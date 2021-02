Durchschnittlich zwei Kilo mehr haben die Österreicher auf den Rippen seit dem ersten Lockdown, zeigen erste Studien. Für Fachleute nicht verwunderlich: Ein durcheinandergewirbelter Tagesablauf mit unregelmäßigen Essenszeiten, Sorgen durch Corona und nicht selten auch Langeweile führen dazu, dass man zur Schokolade greift, sich ein Brot mehr streicht – oder gleich eine Pizza in den Ofen schiebt. Das "Phänomen" hat sogar einen Namen: Die eigene Wohnung ist das, was Forscher eine "obesogenic envirement" nennen, eine "fettmachende Umgebung". Ernährungsexperte Christian Putscher hat so viel zu tun wie noch nie zuvor, sagt er. "Vor allem Leute, die sonst sehr diszipliniert sind und alles richtig machen wollen, scheitern jetzt. Denn egal, ob sie Kohlenhydrate einsparen, auf Zucker verzichten oder das Abendessen ausfallen lassen – die meisten halten das psychisch nicht durch."

Stress herausnehmen

Putschers Ratschlag: "Versuchen Sie herauszufinden, welcher Essens-Typ Sie sind, und handeln Sie danach. "Was sagt dir dein Körper? Bist du eher der Frühstücker, oder kommt der große Hunger erst am Abend?" Viele essen für ihr Leben gern Süßes und halten sich so lange zurück, bis das Verlangen riesig wird. Statt dem ersten Gusto nachzugeben und sich eine Rippe Schokolade zu gönnen, warten sie so lange, bis es dann gleich die ganze Tafel sein muss, weil sie dann keine Kraft haben, zu widerstehen." Das Wichtigste sei deshalb, den Stress herauszunehmen: "Wer abnehmen will, sollte sich nicht zu viel vornehmen und seinen persönlichen Weg finden. Die OÖN haben nachgefragt, was noch helfen könnte: Es sind die üblichen Verdächtigen: Bewegung und gesunde Ernährung.

Sport und Schlaf

Wir wissen zwar, dass die Ernährung der größere Faktor ist, aber Bewegung hat natürlich Einfluss auf das Körpergewicht – allerdings nur längerfristig, sagt Sportwissenschafter Michael Pfob, Chef des Welser Gesundheitszentrums "Medifit".

Es ist eine alte Binsenweisheit, dass man zum Abnehmen mehr Kalorien verbrauchen muss als man zu sich nimmt. Heißt im Klartext: weniger essen oder die Aktivität erhöhen. "Beides zusammen bringt den größten Erfolg", sagt er.

Das größte Problem sei, dass bei vielen die Fixtermine wegfallen. "Statt wie sonst jeden Montag und Mittwoch ins Fitnessstudio zu gehen, sitzen die Leute zu Hause im Homeoffice und müssen auch noch die Kinder betreuen. Da fällt Sport als Erstes flach." Deshalb sei der erste Schritt, Routine und Regelmäßigkeit in den Alltag zu bringen, also das Training auf seinen Terminplan zu setzen. Und wie viel Bewegung ist zielführend? Die Weltgesundheitsorganisation rät zu 90 bis 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche, verteilt auf die sieben Tage, plus zwei Mal Krafttraining pro Woche.

Generell gelte: langsam anfangen und kontinuierlich steigern, die Belastungsintensität sollte ein wenig anstrengend bis anstrengend sein, sagt der Experte. Ganz wichtig sei allerdings auch die Regeneration, also regelmäßige Pausen und ausreichend Schlaf.

Den Körper in Schwung zu halten, zahle sich in jedem Fall aus. "Denn egal, ob Sie laufen oder Kniebeugen machen: Durch die Muskelaktivität werden sogenannte Myokine freigesetzt, die den Abbau der Fettreserven ankurbeln und – ganz wichtig in Zeiten wie diesen – auch Viren aufspüren und somit unser Immunsystem stärken."

Besser essen statt weniger

Fast alle haben in den vergangenen Monaten zugenommen, die Älteren noch mehr als die Jungen, sagt Diätologe Manfred Braun vom Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Gründe liegen auf der Hand: Menschen, die vermehrt zu Hause sind, bewegen sich weniger und essen mehr. "Somit stimmt die Energiebilanz nicht mehr. Wir nehmen mehr zu uns und verbrauchen weniger", sagt der Experte. Dabei sei die Rechnung ganz einfach: Wenn es gelingt, täglich 500 Kilokalorien einzusparen, sind das in zehn Tagen 5000. Damit kann man im Monat gut eineinhalb bis zwei Kilo verlieren, sagt Braun und hat ein paar gute Tipps parat.

Als Erstes ist es wichtig, Essen von Emotionen zu lösen. "Das heißt, weder gute noch negative Gefühle damit zu verknüpfen. Fragen Sie sich lieber, warum Sie essen. Der einzige Grund sollte Hunger sein", sagt Manfred Braun. "Und das oberste Ziel ist, dass Ihr Körper gesund bleibt."

Der zweite Punkt auf dem Weg zu einem "leichteren Leben" betreffe die Lebensmittel-Auswahl. "Essen Sie verstärkt Nahrungsmittel mit niedriger Energiedichte wie Obst und Gemüse. Das füllt den Magen", sagt er. Sein Tipp: "Essen Sie Ihren Salat vor der Hauptspeise und warten Sie zehn Minuten. Sie werden sehen, dann ist der erste Heißhunger gestillt, und die Portion fällt anschließend kleiner aus. Auch ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte eigenen sich gut fürs Abnehmen, denn sie halten lange satt."

Nicht nur die Lebensmittel, auch die Zubereitungsart spiele eine Rolle, wenn man Kalorien einsparen will. Braun empfiehlt zu grillen, dünsten, dämpfen oder Gerichte in einer beschichteten Pfanne mit wenig Fett zu braten. Noch ein Tipp vom Profi: "Zeichnen Sie Ihre Gewichtskurve auf einem Blatt Papier nach. Dann sehen Sie die Fortschritte auf einen Blick – das motiviert ungemein."

