Was uns wieder strahlen lässt

Du strahlst so. Wie machst du das?" Sätze, die Christine Reiler immer wieder hört. "Und das freut mich natürlich, dass manche Menschen mich so wahrnehmen", sagt die Ärztin und Moderatorin und hat ihre Erkenntnisse und "Geheimnisse" nun in einem Buch zusammengefasst.

"Es sind im Grunde altbekannte Rezepte: Dazu gehören etwa innere Zufriedenheit, regelmäßige Bewegung, viel Wasser trinken und eine Ernährung mit allen Vitaminen und Nährstoffen, die der Körper braucht." In puncto Schönheit ist die gebürtige Niederösterreicherin, die 2007 zur Miss Austria gekürt wurde, ja ohnehin ein Profi – auch wenn das Aussehen für sie längst nicht mehr diesen Stellenwert hat. "Ich bin in meinen 40ern. Jetzt ist mir wichtig, dass ich mich wohlfühle in meiner Haut. Aber klar: Wenn ich was dazu beitragen kann, happy und fesch älter zu werden, dann umso besser", sagt Christine Reiler und verrät ihre Top-3-"Geheimnisse für den perfekten Glow":

1Bitterstoffe sind eine Wohltat für unsere Verdauung, die ja eine zentrale Rolle bei der Entgiftung spielt. Sie sind ganz essenziell für unseren Körper und unser Immunsystem", sagt Heilkräuter-Expertin Christine Reiler und empfiehlt hier vor allem den Löwenzahn. "Der ist ganz toll und wächst in fast jedem Garten. In ihm stecken viele Vitamine und Mineralstoffe, die Wurzel enthält auch den Ballaststoff Inulin, der es unseren hilfreichen Darmbakterien besonders angetan hat", erklärt die Ärztin aus Mödling. Sämtliche Teile der Pflanze können als Heilkraut und Gemüse verwendet werden. "Die Blätter eignen sich als Zutat in Salaten, Smoothies, für Pesto oder Gewürzsaucen. Die Wurzel kann gedünstet oder gebraten werden", führt Christine Reiler in ihrem neuen Buch aus. Äußerlich angewendet freue sich hingegen besonders trockene oder rissige Haut über die Heilkraft des Löwenzahns.

2Als zweifache Mutter ist es nicht immer einfach mit der Entspannung. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt, mir Zeit für mich zu nehmen. Das ist essenziell für die Ausstrahlung", sagt Reiler. "Denn wenn wir gestresst und unglücklich sind, sieht man uns das an – und umgekehrt. Sind wir innerlich in Balance, leuchtet das Leben aus unseren Augen." Reilers Lieblingspflanze, um zur Ruhe zu kommen, ist das Johanniskraut. Es wird in Europa auch als pflanzliches Beruhigungsmittel und Antidepressivum eingesetzt. Ein Tee daraus (1 TL Johanniskraut mit 150 ml Wasser aufgießen) hilft etwa gegen Stimmungsschwankungen.

3Um die äußere Schönheit zu unterstützen, empfiehlt die 41-Jährige ihren zweiten "Favoriten" unter den Heilpflanzen, die Ringelblume. "Die Creme tut der Haut einfach so gut. Für mich fällt das auch unter Verwöhnen und Pflegen, denn für das innere Strahlen ist es wichtig, dass man gut auf sich schaut – und sich was gönnt", sagt die Ärztin und ORF-Moderatorin und beschreibt im Anschluss, wie sie ihr eigenes Ringelblumenöl macht.

Ringelblumenöl:

Zwei Handvoll frische, trockene Ringelblumen-Blütenblätter mit kaltgepresstem Pflanzenöl in ein Schraubglas füllen und darauf achten, dass die Blütenblätter zur Gänze mit Öl bedeckt sind. Abgedeckt vier Wochen an einem dunklen, kühlen Ort stehen lassen und das Glas täglich einmal schütteln. Den fertigen Ansatz durch ein Mulltuch seihen und in eine braune Glasflasche füllen. Ringelblumenöl hält sich mehrere Monate.

Ringelblumen-Pflegesalbe: Aus dem Öl lasse sich eine herrliche Salbe zubereiten, sagt Christine Reiler: Dazu 200 ml Ringelblumenöl sanft im Wasserbad erhitzen. 25 g Bienenwachs zugeben und unter Rühren schmelzen. Topf vom Herd nehmen und weiterrühren. Die warme Masse in kleine dunkle Schraubgläser füllen. Abkühlen lassen und die Gläser verschließen. Die Salbe ist etwa ein Jahr haltbar.

