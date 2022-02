Was tun, wenn alles düster ist?

Krieg im Osten, Covid-19, Umweltzerstörung mit verheerenden Wetterkapriolen und oftmals noch finanzielle Not – wen wundert es da noch, dass besonders unsere Kinder und Jugendlichen, die gerade erst ihr Leben aufbauen, in Depression verfallen. Andere leiden aus Angst an Ernährungsstörungen oder werden sogar lebensmüde. Untermauert werden diese Fakten durch eine traurige Statistik.