Für die meisten Menschen ist das Krankenhaus kein angenehmer Ort. Das Ambiente wirkt kühl und funktional, dem Personal merkt man an, dass es oft bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gefordert ist – vor allem in Krisen. Zeit für einen Gegenentwurf fanden die Verantwortlichen der Klinik Diakonissen in Linz. Sie suchten nach Alternativen und stießen auf die Methode "Spiritual Care". Die wissenschaftliche Disziplin erforscht Spiritualität und Religiosität auch als Bedürfnis kirchenferner