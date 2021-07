Die Delta-Variante beherrscht mittlerweile auch in Österreich die Corona-Infektionen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sagte Anfang der Woche, dass bereits 90 Prozent der Neuinfektionen auf diese Virus-Mutation zurückzuführen sind. Der Corona-Experte Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde und Pneumologie an der Kepler Universitätsklinik in Linz, erklärt im OÖN-Gespräch die jüngsten Erkenntnisse zur Delta-Variante. Daraus lassen sich gute und schlechte Nachrichten