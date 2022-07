Was raubt den Atem, und wie arbeitet das Gehirn?

Corona hat ihn berühmt gemacht: Während der Pandemie entwickelte sich Univ.-Prof. Bernd Lamprecht zu einem viel zitierten Experten für Covid-19 mit all seinen Ausprägungen und Folgeerscheinungen. Bei seiner gestrigen Antrittsvorlesung an der Medizinischen Fakultät der Linzer Johannes Kepler Universität gab der gebürtige Innsbrucker Einblick in sein Fachgebiet. "Die Behandlungsmöglichkeiten bei schwerem Asthma ebenso wie bei COPD, Lungenfibrose oder dem Lungenkarzinom sind außergewöhnlich dynamisch", sagt der Lungenspezialist.

Fortschritt durch Forschung

Der 45-Jährige erklärte in seinem Vortrag, welchen Stellenwert Erkrankungen der Atemwege und der Lunge aktuell haben und wie sich dies aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten bei uns entwickeln wird. "Forschung vertieft und erweitert unser Verständnis, erlaubt damit gezielte Prävention und leistet auch einen Beitrag zur besseren und maßgeschneiderten Therapie schwerwiegender Atemwegs- und Lungenerkrankungen", so der leidenschaftliche Lehrer, der seinen Studenten komplexe Zusammenhänge gerne möglichst klar, einfach und nachvollziehbar erklärt: "Ich denke, dass meine Freude am Lehren für Studierende spürbar und motivierend sein kann." Warum er sich für die JKU in Linz entschieden hat: "Die Mitgestaltung beim Aufbau einer jungen Fakultät an einem Standort mit enormem Potenzial hat für mich einen besonderen Reiz."

Auch der zweiten Referentin des Tages, Univ.-Prof. Maren Engelhardt, ist der Diskurs mit den Studierenden wichtig: "Wir brauchen dringend wissenschaftlich geschulte, kritisch hinterfragende Ärzte. Wer sich auf die Medizin einlässt, wird ein Leben lang in der Fortbildung stehen – den Sinn dafür möchte ich schärfen."

Die Professorin vom Institut für Anatomie und Zellbiologie nahm die Zuhörer mit auf eine Reise ins eigene Gehirn. "Wir alle kennen Begriffe wie Epilepsie, Depression oder Autismus-Spektrum. Aber was passiert da eigentlich im Gehirn?" Die Neurowissenschaftlerin sieht sich als Grenzgängerin zwischen Neuroanatomie und Zellphysiologie. Von ihrem Fachgebiet ist die 47-jährige Ulmerin begeistert: "Meiner Fantasie sind im Labor keine Grenzen gesetzt."

Versorgung vor Ort optimieren

In der dritten Antrittsvorlesung sprach Univ.-Prof. Erika Zelko über die Herausforderungen der Allgemeinmedizin in den kommenden Jahren: "Besonders wichtig sind mir die Themen Gesundheitskompetenzen, Polypharmazie, Qualität und Sicherheit. Die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung, patientenzentrierte Behandlung und die Langzeit-Begleitung von Familien in allen Facetten ihres Lebens sind jene Bereiche, die die Allgemeinmedizin so besonders machen." Ein weiterer Schwerpunkt der 54-jährigen Wienerin ist die Palliativmedizin. (dh)