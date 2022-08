Was man selbst tun kann

"Ein glücklicher Mensch ist ein schöner Mensch", sagt Matthias Koller. Die Einstellung habe Einfluss auf die Erscheinung.Gemüse liefert viele sekundäre Pflanzenstoffe – je bunter, desto besser. Gut sind Vitamine, Ballaststoffe, ein ausgewogenes Verhältnis von Aminosäuren (Quinoa, Buchweizen, wenig Fleisch) sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Altersbeschleuniger sind zum Beispiel Transfette. "Darm und Haut hängen zusammen", sagt Koller.Mindestens 1,5 Liter Wasser sollte man täglich trinken. Das regt den Stoffwechsel an und erhöht die Spannkraft der Haut.Neben Ausdauertraining wie Laufen oder Radfahren ist Muskeltraining sinnvoll. Es strafft den Körper und regt den Stoffwechsel an, was wiederum zu schönerer Haut führt.Das Bett sollte eine sorgenfreie Zone sein.Haut braucht eine Basispflege und eine Pflege für besondere Bedürfnisse. Koller hat eine Naturkosmetik-Linie entwickelt, die je Salbe bis zu zwölf Hydrolate aus Kräutern enthält. Öle wie Traubenkern, Avocado und Aprikosenkern helfen dabei, die natürlichen Wirkstoffe aus den wässrigen Pflanzenauszügen ins Innere zu schleusen. Ein ölfreies Hyalurongel wirkt zwischendurch.