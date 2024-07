Was macht eine gute Sonnenbrille aus?

Bei Sonnenschutz denken viele an die Haut. Aber nicht nur sie ist im Sommer exponiert und gefährdet, sondern auch die Augen. "Ein großes Problem dabei ist, dass man die Gefährdung durch UV-Licht gar nicht mitbekommt. Dabei kann es verschiedene Erkrankungen am Auge auslösen", erklärt Paul Niederberger, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie in Traun sowie Fachgruppenvertreter Augenheilkunde in der Ärztekammer OÖ.