Was machen bei ansteckenden Bläschen?

Besonders in der warmen Jahreszeit, in der Kinder vergnügt im Schwimmbad oder in der freien Natur herumtollen, kommt es regelmäßig zu kleineren Verletzungen oder auch zu Insektenstichen. Dadurch wird der Schutzmantel der Hautoberfläche durchbrochen und Keime, die sich in dieser Jahreszeit besonders wohlfühlen, können sich hier leicht festsetzen und ausbreiten.