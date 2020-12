Was haben Sie heute schon Kreatives erledigt? Melanie Raabe: Ich habe ein kreatives Frühstück gemacht, weil ich vergessen habe, Brot einzukaufen. Ich habe also ein Müsli improvisiert mit Chiasamen und getrocknetem Obst. Bei Kreativität dachte ich eher an Basteln oder Malen … Sie sehen mehr in diesem Begriff? Das Kreative kommt in zwei Situationen zum Tragen: Wenn man etwas kreiert, weil es Spaß macht. Oder beim Problemlösen: Da kann auch etwas Kreatives herauskommen, wie etwa ein Frühstück.