Treffen sich drei Tiere, ein Löwe, eine Mücke und ein Schaf … Was klingt wie der Beginn eines Witzes, hat einen viel ernsteren Hintergrund: So startet Viola Einsiedler die Vermittlung von Anti-Mobbing-Strategien für Kinder. "Es muss dringend ein einheitlicher Umgang mit dem Thema her", fordert die 32-jährige Sozialwissenschafterin: "Viele Ratschläge, die betroffene Kinder bekommen, sind kontraproduktiv." In Österreich erlebt jeder fünfte Jugendliche in der Schule von Mitschülern Mobbing –