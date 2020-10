Verhütung, das erste Mal und Abtreibung: Normalerweise besuchen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Fragen die Schwangerschafts-Beratungsstelle Zoe in Linz (erreichbar unter 0732 778300). Wegen der Corona-Pandemie sind große Gruppen aber derzeit nicht möglich – und so kommen Beraterinnen wie Michaela Kaiser in die Schulen. "Wir lassen vorher anonym Fragen einsammeln und beantworten diese dann", sagt Kaiser.