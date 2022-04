Was ist eigentlich Krätze?

Die Krätze ist eine seit dem Altertum bekannte Erkrankung der Haut, die man ursprünglich als stark juckendes Ekzem unklarer Ursache beurteilt hat. Vor zirka hundert Jahren hat der österreichische Dermatologe Hebra die wahre Ursache herausgefunden: eine Spinne, die sich als Parasit auf den Menschen konzentriert hat.

Sie ist so winzig klein (0,4 Millimeter), dass man sie mit dem freien Auge kaum mehr erkennen kann. Sarcoptes hominis, so heißt sie, bohrt sich in die Hornschicht der Haut hinein, arbeitet sich pro Tag einige Zentimeter voran und legt dort ihre Eier ab. Dadurch entstehen die für den Hautarzt diagnostisch wichtigen Milbengänge. Da die Spinne Luft zum Atmen braucht, dringt sie glücklicherweise nicht in tiefere Schichten vor. Sie liebt zarte Regionen, wo sie die Hornbarriere der Haut leicht durchdringen kann – etwa den Genitalbereich, die Brust, die Achseln oder Fingerzwischenräume.

Wenn es wohlig warm wird und man sich unter die Decke kuschelt, schwärmt das Weibchen aus, um mit dem Männchen zu kopulieren. Das führt zu starkem Juckreiz und raubt uns den Schlaf. Während die Männchen bald absterben, können die robusten Weibchen mehrere Monate überleben. Wenn durch direkten Hautkontakt – wie dies im Kindergarten beim Herumtollen ja häufig der Fall ist – ein trächtiges Weibchen auf den Spielgefährten übertragen wird, kann die anfangs kaum spürbare Ausbreitung voranschreiten und ganze Familien und Gemeinschaften quälen.

Wenn also die Diagnose Krätze gestellt wird, müssen alle Kontaktpersonen gleichzeitig behandelt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass über Monate hinweg der sogenannte Ping-Pong-Effekt eintritt und der Zirkus scheinbar kein Ende nimmt. Permethrin und Ivermectin sind unsere Mittel, die wir für die Therapie zur Verfügung haben. Ihr Arzt wird Sie aufklären, wie wichtig eine konsequente Behandlung ist.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit?

Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater).

E-Mail: doktor@nachrichten.at