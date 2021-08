Auch die Angehörigen kommen bei ihr nicht zu kurz. In ihrem Werk "Das Buch über das Älterwerden (für Leute, die nicht darüber sprechen wollen)" nimmt sie die Leserinnen und Leser an der Hand und nimmt ihnen die Scheu, über das Thema zu sprechen. Nebenbei erzählt sie viel über ihre Patientinnen und Patienten und über die Sehnsucht so vieler Menschen, den Alterungsprozess unter Kontrolle zu bekommen. "Dies führt dazu, dass wir nach der perfekten Anti-Aging-Diät suchen, nach dem Wundermittel, das