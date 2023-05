Was hilft gegen Kreuzweh? Antworten gibt’s auf der Gesundheitstour in Steyr

Die Statistik bestätigt es: Kreuzweh führt die Hitparade der Volkskrankheiten an. Die OÖN-Gesundheitstour am Mittwoch, 7. Juni, widmet sich ab 18 Uhr diesem "leidigen" Thema.

Laut den "Österreichischen Gesundheitsbefragungen" leidet rund ein Viertel der Österreicher ab einem Alter von 15 Jahren – das sind rund 1,76 Millionen Menschen – unter chronischen Kreuz- und Rückenbeschwerden. Besonders stark betroffen sind Menschen ab 75: In dieser Lebensphase klagt jede zweite Frau und jeder dritte Mann über dieses Leiden. Mit dem Alter nehmen diese Beschwerden generell zu. Mehr als 80 Prozent der Rückenschmerzen resultieren aus Muskelverspannungen und nicht, wie wir gerne glauben, aus "Bandscheibenvorfällen". Bei der chronischen Verspannung wirkt die Muskulatur wie eine Zange, die die Wirbelkörper zusammendrückt. Die kleinen Gelenke werden unbeweglich, was in der Folge zu Arthrose und Bandscheibenschäden führen kann.

Auf dem Podium: Primar Vinzenz Auersperg (Orthopädie), Oberarzt Christoph Hartl (Unfallchirurgie), Oberärztin Diana Huber (Physikalische Therapie) und Uniqa-Vitalcoach Johann Plaimer.

Alles gegen Rückenschmerzen: Mittwoch, 7. Juni, ab 18 Uhr im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr. Eintritt frei. Es gibt eine gesunde Jause.

