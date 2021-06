"Was brauchen Kinder jetzt?"

Homeschooling, keine Kontakte zu Freunden und viele Unsicherheiten, all das schlägt sich auch in psychischen Folgen nieder. Was es nun braucht, um Kindern und Jugendlichen aus der Krise herauszuhelfen, diskutieren im OÖN-Forum am 2. Juli ab 13 Uhr Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer, Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger, PH-Vizerektor Josef Oberneder, Bundesjugendvertreterin Fiona Herzog und Psychiaterin Doris Koubek. Anmeldung unter www.nachrichten.at