Überproportional viele der mehr als 2000 Infizierten des Tönnies-Schlachthofbetrieb in Gütersloh in Deutschland arbeiten in stets gekühlten Hallen, die offenbar einen sehr guten Nährboden für das Virus darstellen: Sehr viele Menschen stehen dicht beieinander, das Abstandsgebot ist kaum einzuhalten. Zudem ist der Lärm so stark, dass die Arbeiter sehr laut sprechen oder schreien müssen, um sich zu verständigen.