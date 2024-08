Warum Riechen so wichtig ist

Duft, Geruch, Gestank: Oft bewerten wir, wenn wir riechen. Das Spektrum reicht von Genuss bis Ekel. Gerüche holen in Bruchteilen einer Sekunde Erinnerungen und Emotionen hervor – wesentlich schneller und intensiver als Bilder. Grießbrei kann an das Frühstück bei der Oma erinnern, Benzingeruch an das erste Moped oder das Basilikumbüschel an den geliebten Italienurlaub, bei dem die ganze Familie dabei war. Auch negative Erinnerungen können so heraufbeschworen werden.