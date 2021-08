Warum richtiges Atmen Körper und Seele so guttut

Von Ulrike Griessl

Hinter dem scheinbar simplen Ein- und Ausströmen der Luft verbirgt sich eine komplexe Mechanik, die weitreichende Auswirkungen auf Körper und Seele hat", sagt der Physiotherapeut Kay Bartrow. Ohne Atmung gebe es keine Energiezufuhr für den Körper und auch keinen Stoffwechsel. Das Atemsystem bilde die Grundlage dafür, dass der Körper Energie herstellen könne.

"Das eigentliche Atemsystem besteht aus den oberen und den unteren Luftwegen", erklärt der Physiotherapeut. Über die Nasenhöhle und den Mund-Rachenraum gelange die Atemluft über die Luftröhre in die Bronchien, wo sie sich bis in die kleinsten Lungenbläschen verteile. Alleine die Bronchien kommen laut Bartrow mit all ihren Verzweigungen auf eine Länge von 700 Metern.

In beiden Lungenflügeln stecken insgesamt 300 Millionen Lungenbläschen. Hier findet der Gasaustausch statt, bei dem das Blut mit Sauerstoff angereichert wird, bevor es vom Herz zur Versorgung aller Systeme durch den gesamten Körper gepumpt wird.

Unterschätzt wird laut Bartrow oft, wie positiv sich richtiges Atmen auf das Nervensystem und damit auf die Emotionen und Psyche auswirkt. Nicht umsonst würden Menschen mit Ängsten und Depressionen oft Symptome akuter Atemnot oder einen unangenehmen Druck im Bauch- und Brustraum empfinden. "Tiefe und kontrollierte Atemzüge wirken daher positiv auf unsere Emotionswelt", sagt der Experte.

Der Grund dafür ist: Die Atmung beeinflusst den Vagusnerv unmittelbar, der eine Vielzahl an inneren Organen und Stoffwechselprozessen steuert. Atmet man tief und gleichmäßig, schaltet der Vagusnerv auf Entspannung um. Holt man hingegen hektisch und unregelmäßig Luft, reagieren Körper und Psyche sofort gestresst. Wer also lernt, richtig zu atmen, hat seine Gesundheit und sein Seelenleben besser im Griff.