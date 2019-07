Dass Plastik unseren Planeten überflutet, ist längst bekannt. Viele Argumente sprechen dafür, auf Kunststoffe möglichst zu verzichten. Trotzdem wachsen die Plastikmüllberge an Land und im Wasser täglich an. "Ich reagiere auf eine Bedrohung am ehesten, wenn ich und meine Kinder direkt davon betroffen sind", sagt Oberarzt Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien.