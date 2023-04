Warum man eine Lungenentzündung niemals unterschätzen darf

Daten der Statistik Austria zufolge mussten 2018 rund 36.000 Menschen in Österreich aufgrund einer Lungenentzündung (Pneumonie) im Krankenhaus behandelt werden, 3000 Personen starben daran. Die Zahlen zeigen, dass es sich nicht um eine harmlose Erkältung handelt. Im Gegenteil: "Eine Lungenentzündung ist eine schwere Erkrankung, die Komplikationen nach sich ziehen kann und eine ärztliche Behandlung erforderlich macht", warnt Alexander Leitner, Oberarzt an der Abteilung für Lungenkrankheiten am