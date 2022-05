Der Zuckergehalt in Limonaden in Österreich ist seit rund zehn Jahren zwar um knapp 20 Prozent gesunken, doch jetzt stagniert die Zuckerreduktion, warnen Experten. Das ist ein Ergebnis des Getränke-Checks 2022 des Salzburger Instituts SIPCAN (Special Institute for Preventive Cardiology And Nutrition). Weiteres Detail: 45 Prozent aller Getränke erfüllen die WHO-Kriterien nicht.