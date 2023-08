Warum juckt es nach dem Baden, Herr Doktor?

Leserfrage: Während der heißen Tage war ich jetzt in einem warmen, naturbelassenen Teich baden. Danach hatte ich einen heftig juckenden Ausschlag am ganzen Körper. Was war das und wie kann ich mich künftig davor schützen? Auch wenn ein naturbelassener See, auf dem eine Entenfamilie sanft durch das Wasser gleitet, an einem warmen Sommertag noch so verlockend ist – ins kühlende Nass zu tauchen, ist bei Weitem nicht bei jedem Gewässer risikofrei zu empfehlen. Besonders nach einer längeren