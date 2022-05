Warum jeder Schritt mehr lebensverlängernd wirkt

Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfweh davon, sondern erfährt auch gleich in der Werbung, welche Tabletten dagegen helfen." Diesen Satz hat die US-amerikanische Schauspielerin Bette Davis Mitte des 20. Jahrhunderts gesagt. "Sie hat schon damals geahnt, dass zu wenig Bewegung krank macht", sagt der Grazer Molekularbiologe und Altersforscher Slaven Stekovic.

Heute ist die Zeit, die die Menschen vor Fernseher und Computer verbringen, noch um ein Vielfaches länger geworden. Parallel dazu leiden immer mehr Menschen an Problemen im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-System, Darm, Leber oder Nieren. Auch dem Gehirn schadet laut Stekovic die zunehmende Bewegungsarmut: Die Zahl der Demenzfälle nehme stetig zu.

Als Belohnung winkt ein langes Leben

"Wer all das nicht erleiden will, muss weder Nahrungsergänzungsmittel noch Medikamente schlucken", sagt der Forscher. Der Weg zu einem langen gesunden Leben sei viel einfacher und genussreicher. Wie eine Vielzahl aktueller Studien zeige, bewirke schon ein täglicher halbstündiger Spaziergang in flottem Tempo, dass sich sämtliche Organe regenerieren. Stekovic empfiehlt wie auch die Weltgesundheitsorganisation, täglich 10.000 Schritte zu machen, um den Körper in Schwung zu halten. "Wer hingegen weniger als 5000 Schritte macht, droht krank zu werden – und zwar physisch und psychisch", warnt der Altersforscher. Denn Bewegung sei der Schlüssel, um wichtige biologische Prozesse in Gang zu bringen. Ideal sei dazu eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse und gesunden Fetten.

Wer sich daran hält, wird laut Stekovic mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem langen gesunden Leben belohnt. Denn es sei erwiesen, dass die Lebenserwartung lediglich zu vier bis sieben Prozent von den Genen und zu 93 bis 96 Prozent vom Lebensstil abhängt.

Die gute Nachricht für viele, die sich nicht zum Sportler berufen fühlen, ist, dass man nicht zum Marathonläufer oder Muskelpaket werden muss, um möglichst gesund zu altern. Stekovic ist sogar der Ansicht, dass moderate Bewegung, die nicht auf Leistung, sondern auf Spaß ausgerichtet ist, sinnvoller ist. "Auf diese Art bleibt man motiviert, lebenslänglich aktiv zu bleiben, außerdem führt Überlastung zu Stress, der sich wiederum negativ auf den Körper auswirkt."

Warum Bewegung so viel zur Gesundheit beiträgt, erklärt Stekovic folgendermaßen: "Wenn der Körper aktiviert wird, egal ob beim Gehen, Schwimmen, Radfahren, Bergsteigen oder Basketballspielen, schüttet er viele Hormone aus, die sich positiv auf den gesamten Körper auswirken." Jedes Organ profitiere davon: