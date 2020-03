Warum ist Fasten so gesund?

Seit 50 Jahren leben wir in einem in der Evolution noch nie da gewesenen Schlaraffenland, in dem wir uns zu jeder Tages- und Nachtzeit den Bauch vollschlagen können – mit allem, was wir begehren.

Wir stopfen übersalzene, fettreiche Snacks aus verführerisch bunten Plastiksäcken in uns hinein. Gut fühlen wir uns nur im Moment des kurzen Genusses. Bald darauf meldet sich die Verdauung, und der Hosenbund droht alsbald zu platzen. Es ist also kein Zufall, dass derzeit intensiv für Hilfsmittel gegen den berüchtigten Reizdarm mit all seinen Begleitsymptomen geworben wird.

In der Geschichte der Menschheit waren Zeiten des Mangels und auch der Hungersnöte die Regel und nicht die seltene Ausnahme. Unser Körper, ein wahres Wunderwerk an Anpassung, machte daraus eine Tugend. In den üppigen Tagen fallen so nebenbei Berge von Nahrungsmüll an. Zahlreiche Zellen fauchen dann wie alte Fabrikschlote Biomüll heraus und "verpesten" die eigenen Organe. Die früher meist unfreiwilligen Fasttage wurden quasi zum Aufräumen genutzt.

Ganz nebenbei wurden auch die alten Zellen aufgearbeitet und aufgegessen. "Autophagie" heißt dieser höchst effiziente Selbstreinigungsprozess. In ärztlich begleiteten Fasttagen können wir diesen, in tausenden von Jahren von der Natur selbst entwickelten Prozess der Regeneration gefahrlos für unsere Gesundheit nützen.

Ihr begleitender Arzt wird Ihnen meist raten, viel zu trinken. Reichlich Wasser wird für die Durchspülung und den Abtransport von Giftstoffen benötigt.

Allein die Abendmahlzeit ein- bis zweimal pro Woche auszulassen (Dinner-Cancelling), ist ein Turbo für den Reinigungsprozess und für den gesunden Menschen völlig gefahrlos. Eine längere Fastenperiode sollte aber fachkundig begleitet sein. Das fördert Gesundheit und Wunschfigur.

Haben Sie Fragen?

