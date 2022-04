Warum guter Schlaf so wichtig ist

Schummrige Beleuchtung reicht aus: Wer nachts statt im Dunkeln bei Lichtverhältnissen um 100 Lux schläft, hat ein größeres Risiko zuzunehmen. Das zeigt eine Studie der Northwestern University in Chicago, die in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlicht wurde. Ein Grund dafür ist, dass die Beleuchtung die Insulinempfindlichkeit am Morgen vermindert.