Warum Faulsein das Leben verlängern kann

Ohne Fleiß kein Preis. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. "Nicht zu arbeiten, ist in unserer Gesellschaft mit einem Makel besetzt. Arbeitslose schämen sich meist ihres Status", sagt Bernd Imgrund. Das sei nicht immer so gewesen, so der Autor, der ein Buch zum Thema Faulheit geschrieben hat. "Früher haben nur die Sklaven gearbeitet. Die zentrale Bedeutung bekam Arbeit erst mit dem Kapitalismus.