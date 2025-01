Warum ein Skihelm so wichtig ist – und zwar auch beim Rodeln

Noch gibt es die Helmpflicht beim Skifahren nur in wenigen Ländern – und auch wenn diese besteht, gilt sie nur für Kinder und Jugendliche. Trotzdem steigt die Bereitschaft, einen Helm beim Skifahren zu tragen. "Und das ist gut so, weil Helme schwere Kopfverletzungen und auch Todesfälle auf der Piste verhindern können", sagt Klaus Katzensteiner, ehemaliger Ärztlicher Leiter des UKH Linz und Fachgruppenobmann für Unfallchirurgie in der Ärztekammer für Oberösterreich.