Sie schützt vor Krebsarten, die durch HPV ausgelöst werden können, wie Gebärmutterhals-, Scheiden- und Vulvakrebs, Anal- und Rachenkrebs sowie das Peniskarzinom. Die Krebshilfe bezeichnet die Ausweitung der kostenlosen Impfung als "Meilenstein".

Die HPV-Impfung war 2014 ins kostenlose Kinderimpfprogramm aufgenommen worden, jetzt erfolgt die Ausweitung der Altersgrenze. "Wir haben in Österreich eines der besten HPV-Impfprogramme der Welt, bei dem Kinder und Jugendliche – Mädchen und Buben – und auch Grundwehrdiener nun bis zum vollendeten 21. Lebensjahr die kostenlose HPV-Impfung erhalten können," sagte Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. Um die angestrebte Durchimpfungsrate von 90 Prozent zu erreichen, seien mehrere Maßnahmen nötig: Die Krebshilfe fordert den Zugang zum elektronischen Impfpass für alle Ärztinnen und Ärzte, eine lückenlose Dokumentation der HPV-Impfung im elektronischen Impfpass, intensive Aufklärung der Bevölkerung sowie die Aufnahme der HPV-Impfung in das ab Herbst 2023 geplante nationale Impfprogramm.

"Etwa 80 bis 90 Prozent aller Menschen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit HPV an", sagt Steffen Krause, Vorstandsmitglied der Krebshilfe OÖ und Urologie-Primar im Linzer Kepler-Universitätsklinikum. Auch wenn dies meist unbemerkt bleibe, könnten gewisse Hochrisiko-Virentypen an der Entstehung von Krebs beteiligt sein. "Eine rechtzeitige HPV-Impfung im Kindes- und Jugendalter bietet einen nahezu 100-prozentigen Schutz gegen Krebs", sagt Lukas Häfler, ebenfalls Vorstandsmitglied der OÖ Krebshilfe und Gynäkologie-Primar im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz.

Webinar: Experten der OÖ Krebshilfe erklären am Dienstag, 17 Uhr, in einem Webinar, warum die HPV-Impfung so wichtig ist. Anmeldung bis 12 Uhr unter servive@krebshilfe-ooe.at oder Tel. 0732/777756

