Pandemie, Krieg, Teuerung: Gerade junge Menschen leiden unter der Krise. Studien zeigen einen Anstieg bei der Antidepressiva-Verschreibung um 41 Prozent, unter psychischen Problemen leidet jeder fünfte Jugendliche in Österreich. Das Land Oberösterreich reagiert mit einem neuen Angebot für 14- bis 29-Jährige: In der start.box in Linz finden die Jungen eine Anlaufstelle für psychische Probleme aller Art. "Wir finanzieren das Projekt von pro mente heuer mit 466.000 Euro", sagt Sozial- und