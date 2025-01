Warum Bewegung vor Demenz schützen kann

Bewegung – am besten an der frischen Luft– führt zu einer besseren Durchblutung des Gehirns.

Bewegung kann unser Gehirn vor Degeneration schützen. Das beweisen zahlreiche Studien", sagt Margit Wachter, Sportwissenschafterin und Uniqa-Vitalcoach. Warum das so ist, wie man mehr Bewegung in den Alltag bringt und warum es niemals zu spät ist, damit anzufangen, erklärt sie bei der OÖN-Gesundheitstour im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck am Donnerstag, 30. Jänner, ab 18 Uhr.