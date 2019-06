Warnung vor Antidepressiva

Die Experten sind der Meinung, dass die Auswirkungen von Entzugserscheinungen beim Absetzen von Antidepressiva so schwerwiegend sind, dass Patienten bei der Verschreibung der Medikamente vor den Risiken gewarnt werden sollten.

Die neue Position des Royal College beruht auf den Ergebnissen einer Studie, die im Journal of Addictive Behaviours veröffentlicht wurde. Demnach gaben 56 Prozent an, unter zum Teil massiven Entzugserscheinungen zu leiden, die sich etwa in Übelkeit, Angstzuständen, Schlaflosigkeit und motorischer Unruhe äußerten.

Die jüngsten Erkenntnisse sollten von Ärzten vor dem Beginn einer Antidepressivums-Therapie durch eine Besprechung mit dem Patienten berücksichtigt werden, fordern die britischen Fachleute.